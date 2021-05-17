Стокгольм, , 19:00 — REGNUM Чучело медведя, украденное из музея природы Реттвика (лен Даларна), было возвращено. После десяти дней поисков кто-то поставил его у входа в музей утром 17 мая. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

Неизвестные вернули чучело завернутым в большой пакет, который забрала полиция для проведения следственных действий.

«Теперь его открыли и подтвердили, что это на самом деле и есть наш украденный медведь», — пишет в своем электронном письме Лена Кронглин, отвечающая за культурную политику в муниципалитете.

Медведь, чучело которого было украдено, был застрелен у Фалуна в 1895 году бывшим тогда королем Швеции Оскаром II. Последние 35 лет экспонат приветствовал посетителей у входа в музей.

«Медведь такой зрелищный, детям нравится смотреть на него. Он великолепен и очень велик в том смысле, что стоит на задних лапах», — подчеркнула Кронглин.