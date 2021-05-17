Париж, , 18:43 — REGNUM Война между ХАМАС и израильской армией должна прекратиться. К такому выводу пришли в ходе встречи французский и египетский президенты Эммануэль Макрон и Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщили 17 мая в пресс-службе главы Франции.

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Говоря о многочисленных жертвах среди мирного населения и осудив развитие конфликта, лидеры стран договорились координировать усилия по прекращению огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая состоялась французско-египетская встреча на уровне глав МИД. Обсуждалась также проблема прекращения огня между Израилем и Палестиной.

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