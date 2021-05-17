Москва, , 18:42 — REGNUM 17 мая пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА на официальном сайте сообщила о травмах 32-летнего российского центрального защитника Виктора Васина и 22-летнего форварда сборной Исландии Арнора Сигурдссона. Оба футболиста были замерены в матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги «Динамо» — ЦСКА (3:2).

У Виктора Васина выявлено мышечное повреждение задней поверхности бедра, у исландского нападающего — повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава.

В прошедшем сезоне Арнор Сигурдссон принял участие в 23-х матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Кубка России на счету футболиста одна результативная передача в трех играх.

Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА из шведского «Норрчепинга» 31 августа 2018 года. «Красно-синие» заплатили за нападающего сборной Исландии 4 миллиона евро.