Ванкувер, Канада, , 18:41 — REGNUM Разработчики Mass Effect: Legendary Edition исправили ошибку оригинальной Mass Effect, которая превращала инопланетянина в человека. Об этом 17 мая сообщает издание Eurogamer.

Речь идёт об Эланосе Халиате — пирате, который по описанию, голосу и мотивации является турианцем (одна из рас вселенной Mass Effect), а по внешности человеком. В Legendary Edition разработчики исправили его внешность, сделав турианцем.

Ранее один из разработчиков оригинальной Mass Effect рассказывал, что некоторые модели в игре поменялись местами, из-за чего Халиат стал человеком вместо турианца. Однако ошибку решили не исправлять из-за технических сложностей.

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