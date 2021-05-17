Париж, , 18:39 — REGNUM Вопрос обострения конфликта Израиля и Палестины обсудили 17 мая в ходе встречи в Париже французский и египетский министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и Самех Шукри, сообщили в пресс-службе МИД Франции.

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Главами внешнеполитических ведомств была выражена озабоченность в связи с обострением арабо-израильского конфликта. Французский министр заявил о необходимости срочно прекратить боевые действия, указав на готовность Парижа «содействовать восстановлению спокойствия в Израиле и на палестинских территориях».

Напомним, днём ранее Ле Дриан провёл на вышеуказанную тему телефонные переговоры с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

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