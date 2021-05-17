Кишинёв, , 18:41 — REGNUM Прокуратура Молдавии начала изучать видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщило 17 мая молдавское издание Newsmaker.

«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдавии 3 апреля, говорит, что с ним всё в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал», — сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование дела продолжается, а двое подозреваемых остаются под стражей.

Кроме того, правоохранители пообщались с адвокатом Чауса Юлианом Баланом. Он рассказал, что подзащитный с ним на связь не выходил, а видео, по мнению юриста, является странным.

Напомним, ранее видеообращение прокомментировала жена похищенного экс-судьи Светлана Чаус. Она указала на некоторые странности, предположив, что Николая Чауса заставили прочитать заранее написанный текст.

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