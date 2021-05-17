Стокгольм, , 18:57 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции прекращает практику проведения пресс-конференций по вторникам. В будущем ведомство будет проводить их только по четвергам. Об этом 17 мая сообщила газета Aftonbladet.

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В пресс-релизе Агентства общественного здравоохранения Швеции говорится, что следующая пресс-конференция состоится в четверг, 20 мая, если не произойдет ничего непредвиденного.

В пресс-службе ведомства заявили, что пока не обладают возможность прокомментировать новость. Журналистов Aftonbladet попросили прислать имеющиеся у них по данному поводу вопросы на указанный на сайте адрес электронной почты.

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