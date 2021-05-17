Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило свою работу в социальных сетях. Об этом его представители уже уведомили своих подписчиков.

В качестве причины называется сокращение штата представительства. В то же время страницы посольства США в соцсетях по-прежнему будут активны.

Как сообщало ИА REGNUM, генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу уехала из России. Впрочем, она выразила надежду на то, что работа консульства со временем возобновится.

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