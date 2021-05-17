Черкесск, , 18:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании уже 36 800 жителей региона. В настоящее время вакцинация в республике идет двумя препаратами — «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил 17 мая в ходе ежегодного доклада парламенту республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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«В 2021 году борьба с пандемией выходит на новый уровень, и главным ориентиром станет вакцинация. На сегодняшний день это единственный способ защитить себя и своих близких. Особенно наших старших», — заявил в ходе послания Темрезов.

По его словам, в 2020 году ситуация в регионе, как и во всей стране, была осложнена негативным влиянием пандемии коронавируса. Тем не менее властям Карачаево-Черкесии удалось стабилизировать её, благодаря помощи федерального центра. В республике было развернуто семь ковид-госпиталей на 1320 коек, в которых оказывали помощь пациентам с COVID-19 1142 медработника.