Сахалинская область, , 01:07 — REGNUM Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Представители ведомства обвинили компанию ООО «Спиро», ведущую свою деятельность на острове Парамушир, в городе Северо-Курильске, в нарушении трудового законодательства.

Как сообщала «Комсомольская правда», рабочие объявили забастовку, пожаловавшись органам власти на трехмесячную задержку зарплаты, отсутствие полноценного жилья и качественной еды. В ходе разбирательств выяснилось, что это — не единственные факты нарушений со стороны компании.

Сахалинские власти уже пообещали трудоустроить более 200 рабочих, которые отказались выходить на работу до тех пор, пока им не будет выплачена заработная плата. В частности, поступили предложения предоставить рабочие места от предприятий другого острова — Кунашир.

Проблемы с соблюдением трудового законодательства у компании «Спиро» возникали и раньше. Так, в 2018 году 70 рабочих этого предприятия вышли на улицы с требованием выплатить все долги по зарплате. Люди жаловались также на неуважительное отношение к себе со стороны руководства. По словам строителей-мигрантов, на стройке в порядке вещей «система штрафов, мат и ужасающее отношение»

Конфликт удалось урегулировать при участии местных и региональных властей. При этом, как писали СМИ, руководители компании заявляли, что на места забастовщиков придут новые люди. «Если им не нравятся условия труда, то пусть пишут заявления и увольняются», — прокомментировал возникшую тогда ситуацию директор ООО «Спиро» Евгений Плетенской.

Между тем предприятие находится в сложной кадровой ситуации. Как пишет НИА Владивосток, из-за нехватки рабочих рук организации не удается выполнять обязательства по своевременной сдаче объектов в необходимом качестве, компания даже оказалась должником по ряду судебных исков. Реализация федеральной целевой программы по развитию Курил может оказаться на грани срыва.

Напомним, что федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 — 2025 годы» была разработана по поручению президента РФ и утверждена постановлением правительства РФ в 2015 году. Цель программы: улучшить условия жизни на островах, максимально привлечь в регион людей, помочь закрепиться здесь местным жителям, обеспечить их работой, развивать всю необходимую социальную инфраструктуру.

Регулярные нарушения сроков ввода в эксплуатацию объектов строительства по программе в Северо-Курильске, допускаемые фактически единственной на острове строительной компанией «Спиро», приводят к тому, что надежды местных жителей на достойный уровень жизни, на возможности развития Северных Курил, становятся туманными.

ООО «Спиро» было зарегистрировано в июне 2004 года в г. Северо-Курильске с уставным капиталом в 20 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар предприятия — Евгений Плетенской. Официальным директором компании является Андрей Плетенской. Компания выигрывает почти все госконтракты по строительству объектов в Северо-Курильске.

Евгений Плетенской — уроженец Северо-Курильска. Ранее он занимался рыбным направлением — имел наследственные права на один из рыбообрабатывающих заводов. Но в 2012—2013 годах из рыбной отрасли перешел в строительную — и весьма успешно. В настоящее время на территории острова Парамушир в рамках федеральной целевой программы по развитию Курил реализуется строительство нескольких объектов. К их числу относятся жилые дома, новое здание центральной районной больницы, школа на 287 мест и взлетно-посадочная полоса. Исполнителем по всем этим объектам оказалась единственная компания — «Спиро».

В мэрии Северо-Курильска встревожены тем, что сроки ввода в эксплуатацию важнейших объектов в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов» могут быть сорваны. К работе строителей имеются претензии как по объектам, которые еще не сданы, так и по уже завершенным.

По данным министерства экономического развития Сахалинской области, в ходе прокурорских и иных проверок были выявлены многочисленные нарушения в ходе строительства объектов, работы по которым выполняла ООО «Спиро». В частности, в ходе строительства центральной районной больницы (срок исполнения госконтракта 31.10.2022 года, цена — 1,136 млрд. руб.) были выявлены нарушения по организации строительной площадки, в сфере охраны труда, нарушена технология берегоукрепления. В ходе строительств городской школы (срок исполнения госконтракта — 28.02.2022 года, цена контракта — 962 млн. руб.) также обнаружились дефекты, отдельные работы были выполнены с отступлением от проекта.

Большой проблемой для Сахалинской области стал и срыв сроков строительства взлетно-посадочной полосы на Парамушире. Между тем этот объект имеет стратегическое значение как для Сахалинской области, так и в целом для страны. На Парамушире нет порта-убежища, прибывающие сюда с Камчатки — ближайшей к острову точки — теплоходы стараются сразу уйти назад, чтобы не угодить в непогоду. Альтернатива — вертолеты, доставляющие пассажиров в Петропавловск-Камчатский. Но они часто отменяют вылеты из-за сильных ветров в этом регионе.

От транспортной составляющей зависит жизнь островов: здоровье людей, доставка грузов, питания, техники, стройматериалов. Поэтому в рамках программы развития Курильских островов была поставлена задача — построить две новые взлетно-посадочные полосы (ВПП) на Шикотане и Парамушире. Взлетные полосы, построенные в советские времена, были разрушены.

Аэродромную полосу в Северо-Курильске строители должны были сдать еще в прошлом году, но проверки показали некачественное исполнение работ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко высказал претензии строителям в связи со строительством аэродрома на Парамушире. Заказчик работ АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» вынужден был в рамках дополнительного соглашения по госконтракту продлить с компанией «Спиро» сроки исполнения проекта до сентября 2021 года.

Жители острова из-за действий строителей оказались лишены возможности переехать в новые дома, получать своевременные медицинские услуги и вынуждены в настоящее время отправлять своих детей в школу, которая не в достаточной мере соответствует требованиям безопасности. Строящиеся компанией «Спиро» новая школа и больница, по сути, превратились в долгострой.

В результате реализация важнейшей федеральной целевой программы на Дальнем Востоке находится на грани срыва. По мнению журналистов, на ситуацию в строительной отрасли на острове стоит обратить внимание специалистам Федеральной антимонопольной службы.