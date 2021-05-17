Екатеринбург, , 23:41 — REGNUM Штат сотрудников генконсульства США в Екатеренбурге сокращен по требованью правительства РФ, сообщается 17 мая на странице учреждения ВКонтаке.

«Дорогие друзья! Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы Консульства США в социальной сети ВКонтакте будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ», — говорится в заявлении.

Генконсульство также выразило благодарность за внимание к американо-российским отношениям и пригласило «продолжить общение на страницах посольства США в Москве в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Твиттере. Кроме того».

Отмечается, что любую необходимую информацию россияне могут узнать на официальном сайте посольства США в России.

ИА REGNUM напоминает, 30 апреля пресс-служба американского посольства сообщила, что штат сотрудников посольства США в России будет сокращен на 75%.

С 12 мая американская дипмиссия сократит количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников и будет только оказывать экстренные услуги для граждан США и выдавать очень ограниченное количество иммигрантских виз.

Также уточняется, что американское посольство приостанавливает рассмотрение документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок.

При этом дипмиссия США рекомендовала американским гражданам, которые находятся на территории России с истекшими визами, до 15 июня покинуть РФ.