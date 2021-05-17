Барселона, Испания, , 18:34 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» находится на продвинутой стадии заключения контракта с 27-летним фланговым нападающим «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфисом Депаем. Об этом 17 мая сообщило издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Мемфис Депай принял участие в 36-ти матчах, в которых отметился 20-ю забитыми мячами (из которых 8 — с пенальти) и 10-ю голевыми передачами. В рамках Кубка Франции на счету футболиста два гола в трех играх.

В составе сборной Нидерландов Депай заработал 2+2 очка по системе гол+пас в рамках квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Депая в 45 миллионов евро. Соглашение нидерландца с «Лионом» рассчитано до конца текущего сезона.