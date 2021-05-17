Киев, 17 мая, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Одним из последствий преследования властями Украины оппозиции и одного из ее лидеров, народного депутата Верховной рады Виктора Медведчука может стать эскалация конфликта в Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 17 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политсила подчеркивает, что имеет основания утверждать — определенные силы на Украине и вне её сознательно ведут дело именно к этому. В связи с этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» ради сохранения мира в Европе призывает всех объединить усилия и «добиваться прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем в этой части континента, и осудить незаконные действия украинской власти».

В заявлении также говорится, что ответом власти Зеленского на деятельность оппозиции стали системные репрессии, а «вершиной этой кампании» стало обвинение офисом генерального прокурора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в государственной измене, вследствие чего на него был наложен круглосуточный домашний арест.

«Виктор Медведчук для Украины — политик мира номер один. Ему не с кем особо конкурировать в этой номинации, поскольку политика мира официальным Киевом оценивается как предательство… Он участвовал во многих переговорах по решению конфликта в Донбассе, вернул из плена тысячи украинских граждан, провел массу переговоров с официальной Москвой для возобновления политического диалога. За все это украинская власть безосновательно обвинила его в государственной измене. Возможно, господин Медведчук и не служил интересам этой власти, но он служит украинскому народу и интересам Украины», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Как отметили в оппозиционной партии, преследование неугодных политиков украинская власть списывает на издержки противостояния с Москвой, «хотя при этом многие представители власти и близкие к ней олигархи продолжают вести бизнес с Россией». Таким образом, считают в ОПЗЖ, «война с Россией» является лишь ширмой для подавления конкурентов и «принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает всерьез идею о возможном обмене Медведчука, обвиняемого в государственной измене, на кого-либо из заключенных в России. Высказанную Совнацбезом Украины инициативу Песков назвал «внутриукраинской политической кухней» и «достаточно несформулированной идеей».