Токио, , 18:33 — REGNUM Компания Square Enix выпустит в продажу лимитированную версию электрогитары Fender Stratocaster, выполненную в стилистике игры Final Fantasy XIV. Об этом 17 мая сообщает издание Kotaku.

При этом в самой Final Fantasy XIV также появится аналогичная гитара — правда, виртуальная. Её смогут использовать персонажи-барды.

ИА REGNUM напоминает, что Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix. Сюжетно она не связана с другими проектами франшизы Final Fantasy.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики игры Mass Effect всё же изменили лицо Тали