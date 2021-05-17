Тюмень, , 18:32 — REGNUM В Тюмени заключён под стражу 17-летний юноша, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что юный житель Тюмени вечером 11 мая 2021 года, в день трагической стрельбы в казанской школе №175, из хулиганских побуждений отправил двум несовершеннолетним в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о якобы готовящемся теракте. Спецслужбы незамедлительно отреагировали на данное сообщение. Было оперативно вычислено место нахождение отправителя угроз.

Во время обыска квартиры подростка предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено. У него изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Юноше предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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