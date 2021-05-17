Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Если тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 в Петербурге сохранится, в городе могут быть усилены антиковидные ограничения. Об этом в своем радиообращении к петербуржцам заявил 17 мая губернатор Александр Беглов.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эпидемия коронавируса продолжается. На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активно больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал градоначальник.

Он напомнил, что в городе на сегодня привиты от коронавируса порядка 620 тыс. человек, в Петербурге достаточно вакцины для всех желающих привиться. Беглов особенно призвал прививаться и тех, кто собирается в летний период в отпуск в другие регионы или на дачу.

«Поход в прививочный кабинет перед отъездом должен стать нормой», — подчеркнул Беглов. Он также напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения средств защиты.

Напомним, в Петербурге начинается разворачивание новых инфекционных коек в связи с ростом заболеваемости ковидом.

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