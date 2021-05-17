Ванкувер, Канада, , 18:27 — REGNUM Разработчики сборника Mass Effect: Legendary Edition изменили лицо кварианки Тали — одной из главных героинь игры. Об этом сообщило издание Kotaku.

Ранее в Mass Effect 3 фото Тали без шлема представляло собой стоковую фотографию молодой девушки, отредактированную разработчиками игры. Однако сейчас в каюте Шепарда можно найти новое изображение героини, созданное специально для Legendary Edition.

Напомним, что в серии игр Mass Effect раса кварианцев носит специальные защитные костюмы и никогда не показывает свои лица. Единственная возможность увидеть кварианца без маски — завести романтические отношения с Тали в финале Mass Effect 3.

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