Ростов-на-Дону, , 18:26 — REGNUM В Кировском районе Ростова-на-Дону коммунальные службы устраняют крупную аварию на тепловых сетях, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 17 мая.

Течь дал трубопровод на улице Седова. По информации очевидцев, кипяток хлынул в квартиры ростовчан, расположенные на первых этажах одного из многоквартирных домов. На месте происшествия работают две аварийные бригады в составе восьми человек и четырёх единиц автоспецтехники.

«В настоящее время идёт переключение основной части потребителей Ленинского района на временную схему по обратному трубопроводу. На время ремонтно-восстановительных работ временно ограничена подача горячего водоснабжения десяти жилых домов», — уточнили в мэрии.

Ликвидировать аварию коммунальщики обещают до 16:00 мск 18 мая.