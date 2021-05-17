Киев, , 18:26 — REGNUM Средств, выделенных из государственного бюджета, достаточно для того, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, заявил 17 мая премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Об этом премьер сказал на заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи, сославшись на данные министерства здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно утвержденному правительством национальному плану вакцинации. Продолжаются переговоры с руководителями стран, где производятся вакцины, и с руководителями компаний-производителей», — уточнил Шмыгаль.

Впрочем, конкретных цифр глава правительства на этом заседании не сообщил.

Напомним, что в начале апреля глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает средств, изначально предусмотренных на эти цели. Тогда министр напомнил, что при формировании и утверждении госбюджета — 2021 ведомство получило всего 4 млрд грн на вакцины с обещанием при необходимости оперативно дофинансировать закупки. Лишь в середине апреля правительство Украины дополнительно направило 6,5 млрд гривень на закупку вакцин.