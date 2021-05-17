Москва, 17 мая 2021, 18:33 — REGNUM Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) приобрёл новый автомобиль. Он опубликовал видео с покупкой в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CO8c5UbHJnk/
В ролике Тимати хвастается своим автомобилем Lamborghini Aventador SVJ, стоимостью более 20 млн рублей, а также демонстрирует игрушечную копию нового автомобиля для сына Ратмира. «Одну на лето, вторую на вырост», — подписал пост рэпер.
Ранее Анастасия Решетова, бывшая девушка Тимати и мать Ратмира, выпустила автобиографический фильм «Мой монолог». В нём она рассказала о своём детстве, материнстве и отношениях с известным рэпером.
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