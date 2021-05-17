Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена одобрила сделку по продаже Израилю партии высокоточного оружия на общую сумму $735 млн, сообщает 17 мая газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.

«Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на $735 млн», — сообщает The Washington Post.

При этом издание отмечает, что переговоры по этому вопросу начались гораздо раньше продолжающегося сейчас обострения палестино-израильского противостояния, а «Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке ещё 5 мая, то есть почти за неделю до начала ударов палестинского движения ХАМАС по израильской территории».

Типы и количество поставляемого вооружения не уточняются.

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