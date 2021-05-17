Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Энтузиаст по имени Патрик работает над масштабной модификацией для игры Microsoft Flight Simulator, которая добавит в проект подробный аудиогид по достопримечательностям. Об этом 17 мая сообщает издание Eurogamer.

Уже сейчас модификация Bushtalk Radio содержит аудио-заметки о более чем восьми тысячах достопримечательностей, расположенных в разных странах мира. Для их активации достаточно близко подлететь к одному из мест интереса.

Напомним, Microsoft Flight Simulator — это симулятор управления самолётом, позволяющий исследовать трёхмерную карту Земли. Проект получил высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.

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