Москва, 17 мая, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве днём в понедельник, 17 мая, превысила 30 °C впервые с начала года. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве 17 мая

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По данным синоптиков, к 16:00 столбик термометра на базовой станции ВДНХ поднялся до +30,3 °С.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 18 мая, погода в столичном регионе может быть ещё более жаркой: в Москве воздух прогреется до +31 °С, в Подмосковье — местами до +33 °С.