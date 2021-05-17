Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Снизить риск ухудшения ситуации с распространением коронавируса может только массовая вакцинация. Об этом 17 мая сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Напомним, вице-губернатор сообщил, что в городе на Неве готовятся развернуть более 400 дополнительных коек из-за увеличения интенсивности распространения коронавирусной инфекции. Только за минувшую неделю в Северной столице количество новых случаев заболевания возросло на 3,5%, число госпитализаций — на 27%.

По мнению чиновника, основной мерой, которая позволит снизить риски ухудшения ситуации с распространением коронавируса, является массовая вакцинация.

«Опасность заболеть COVID-19 и перенести инфекцию в тяжелой форме вплоть до летального исхода несоизмеримо превосходит риски, связанные с вакцинацией», —подчеркнул он.

На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге развернуты 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации, работают 23 выездные бригады. Первую прививку от коронавируса сделали около 622 тыс. горожан, около 40% из них — петербуржцы старше 60 лет. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 519 тыс. человек. В поликлиниках остается 94,6 тыс. комплектов вакцины, на фармбазе — 84 тыс. комплектов.