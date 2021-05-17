Киев, , 18:14 — REGNUM Если офис генерального прокурора Украины не предоставит реальные доказательства по обвинениям против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Украине грозит международный скандал, заявил в эфире украинского телевидения бывший генпрокурор страны Святослав Пискун.

«Доказательства либо есть, либо их нет. Если их нет, остаются разговоры, допущения, неустановленные лица, и так продолжается бесконечно. Если в ближайшее время не будут добыты и легализованы те доказательства, о которых нам уже рассказали, — это будет очень большая проблема», — заявил экс-глава ГПУ.

Он считает, что провал в расследовании сделает это дело попыткой незаконного привлечения к уголовной ответственности одного из лидеров оппозиции, что «повлечет серьезные международные последствия» для Украины. Кроме того, бывший глава Генпрокуратуры уверен, что в ответ на действия украинской власти против Медведчука последует реакция президента России Владимира Путина, пусть это будет и не прямо сейчас.

«Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик — он умеет ждать и терпеть… Но то, что он отомстит, — это 100%… Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности, есть всё, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил, — это другой вопрос», — резюмировал Пискун.

ИА REGNUM напоминает, что три эпизода, по которым Медведчука подозревают в госизмене, так или иначе связаны с Россией. Политика подозревают по делу о передаче газового месторождения «Глубокое» в Черном море; выдаче России данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины и в создании организации для помощи украинцам, желающим перебраться в Россию.

Президент России Владимир Путин, комментируя арест Медведчука, заявил, что власти Украины таким образом проводят зачистку политического поля страны «от тех сил, которые выступают за мирное разрешение» конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой. Он также отметил, что Запад не реагирует, «если не сказать — поддерживает решения подобного рода».