Ишим, Тюменская область, , 18:13 — REGNUM В тюменском городе Ишиме днём 17 мая из 11 школ и двух учреждений дополнительного образования были эвакуированы из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах 409 учителей, 183 сотрудника, 6037 детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анонимные сообщения пришли по электронной почте. В экстренном порядке были эвакуированы учащиеся и сотрудники школ. После обследования учебных учреждений спецслужбами взрывных и опасных устройств не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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