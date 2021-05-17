Киев, 17 мая 2021, 18:18 — REGNUM Печерский районный суд Киева запретил депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку общаться с однопартийцем Тарасом Козаком. Об этом сообщило 17 мая информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на решение суда.
Журналисты отметили, что в списке лиц фигурирует Тарас Козак.
Напомним, суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. Его, как и Козака, обвиняют в «государственной измене».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия ОПЗЖ обратилась к мировому сообществу с призывом обратить внимание на тяжёлую политическую ситуацию, сложившуюся на Украине.
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