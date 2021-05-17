Анкара, , 20:06 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Пол Хиршсон и глава миссии посольства Израиля в Анкаре Ирит Лилиан провели брифинг для журналистов в Турции. На этой встрече Лилиан заявила, что с начала израильских бомбардировок сектора Газа с Турцией не было установлено контактов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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«С самого начала операции, насколько нам известно, по той или иной причине не было контактов между Турцией и Израилем. декан не был связан с Турцией и Израилем.»

Израиль начал воздушный обстрел блокадного сектора Газа 10 мая после нападений в мечети Аль-Акса. В ходе этих атак до сих пор погибло 197 человек, большинство из которых дети и женщины, в то время как около 1500 были ранены