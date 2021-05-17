Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM Прокуратура Свердловской области потребовала от регионального главка МЧС организовать проверки в рамках обеспечения противопожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

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В ведомстве отметили, что в регионе «участились случаи возгорания в садоводческих и огороднических объединениях граждан». Этому способствует сухая погода с высокой температурой воздуха. В пожарах умирают люди, а имуществу и природе наносится колоссальный вред.

В прокуратуре требуют провести проверки в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Прокуратура намерена оказать содействие МЧС в проведении проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в уральском садоводческом товариществе «Луч» произошёл крупный пожар.

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