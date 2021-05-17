Екатеринбург, 17 мая 2021, 18:10 — REGNUM Генконсульство США в Екатеринбурге прекратит вести свои страницы в соцсетях из-за сокращения штата по требованию правительства России, сообщает 17 мая пресс-служба дипмиссии.
Всем заинтересованным лицам рекомендовано обращаться за информацией на официальный сайт посольства США в России, а также на его страницы «ВКонтакте», в Twitter, Facebook и Instagram.
Кроме того, американский генконсул Эми Сторроу заявила, что намерена избавить Екатеринбург от своего присутствия.
По некоторым данным, к 19 мая Россию должны покинуть все сотрудники этого генконсульства США, так как власти России не дают Вашингтону желаемого количества дипломатических виз.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2021 года Россия запретила дипломатическим представительствам США нанимать на работу граждан России или третьих стран.
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