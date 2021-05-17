17 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Зоя Емельянова, , 19:04 — REGNUM Мощный ураган, накрывший Ивановскую область 15 мая, активно обсуждается в соцсетях. Люди жалуются на масштабные разрушения.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Ураган накрыл регион 15 мая, в результате остались без электроснабжения шесть районов Ивановской области — Шуйский, Родниковский, Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский. Кровля повреждена почти у 150 зданий. На 17 мая без света оставались более 8 тыс. жителей региона.

Особенно пострадал город Юрьевец и Юрьевецкий район — здесь введен режим чрезвычайной ситуации. В Юрьевце временно отсутствует водоснабжение, организован подвоз воды. В районе повреждены кровли 34 зданий, в их числе школа и детский сад в Юрьевце, детский сад в селе Обжериха. С 70-метровой колокольни Георгия Победоносца, входящей в ансамбль Входоиерусалимского и Успенского соборов, снесло шпиль с крестом.

Об этом: В Ивановской области ураган оставил без кровли почти 150 зданий

В соцсетях опубликованы призывы спасти памятник архитектуры.

«Говорят, что у Юрьевца трое святых: Георгий Победоносец, Юрий Всеволодович (кстати, основатель не только Юрьевца, но и Нижнего Новгорода) и Симон Юрьевец. К счастью, затопление 50-х годов прошлого века, уничтожило не все монастыри и храмы города. И сейчас об этих святых нам напоминает Георгиевская колокольня и Богоявленская церковь. На днях меня потрясла новость о том, что страшный ураган пронесся над городом, поломав деревья и посрывав крыши с домов и крест с Георгиевской колокольни. Свежие фотографии из Юрьевца удручают. Величественная, ранее белоснежная, 70-метровая колокольня сейчас в плачевном состоянии, по ее углам даже осыпались кирпичи. О том, что сооружение требует ремонта, я знал и лет восемь назад, когда сумел побывать на верхнем ярусе колокольни. Теперь очевидно, что реставрация колокольни не просто нужна, а необходима, чтобы сохранить уникальный памятник архитектуры, истории и православия», — написал Юрий Головин.

Сорванный ураганом крест с Георгиевской колокольни Vk.com/golovin_yurii

«Пока непонятно, как будут восстанавливать шпиль с крестом. Да и не только колокольня пострадала, но и другие и без того потрепанные храмы, дома юрьевчан и иные объекты. В Юрьевце ждут приезд губернатора, возможно, после этого визита будет намечено какое-то решение. К сожалению, не знаком с новым губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Хочется верить, что он поможет спасти Георгиевскую колокольню от разрушения, а сам город Юрьевец от забвения и упадка», — добавил автор поста.

«Весь город, старый весь, ветхий, странно, что гнилушки от земли не оторвало!!! Крест с колокольни сдуло, вот это жалко, а вот, например, с бесполезной администрации крышу сорвало???» — комментирует Сергей П.

«А в СМИ тишина… ураган это маловажно и неинтересно, все новости о третьей волне пандемии», — комментирует Сергей Т.

«Зато дров-то сколько», — пишет Ирина Пугачева-Сухарева.

Пользователи возмущаются невозможностью получить помощь и даже просто дозвониться до властных структур.

Последствия Урагана в Ивановской области © Сергей Расторгуев. Пресс-служба «Ивэнерго»

«У администрации выходные, люди в МЧС звонили, чтобы помогли, те сказали: ждите понедельника», — пишет Михаил К.

«Опомнитесь, люди, какие меры? У господ выходные, не до вас им, передохнуть надо от трудов праведных», — написала Наталья С.

«Какой ад там творился!» — написала Елена Д.

«Лес жалко…» — пишет Полина Р.

«Может, администрация города Иванова как-то посодействует юрьевецким собратьям? Людьми, техникой, подвозом питьевой воды (колонки не работают)», — предлагает Инна Е.