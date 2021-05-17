Нальчик, , 18:07 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии в 2020 году заработал 1,491 млн рублей. Это на 69 млн рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, опубликованной на официальном сайте главы республики.

Из недвижимости в собственности у Кокова имеется квартира площадью 99,3 кв. м. Кроме того, у него в пользовании находятся квартира площадью 152 кв. м и жилой дом площадью 408,6 кв. м, а также земельный участок площадью 607 кв. м.

Доход супруги Казбека Кокова вырос в течение прошлого года более чем в пять раз: с 171,2 тыс. рублей до 1,001 млн рублей. Она владеет участком земли площадью 607 кв. м и жилым домом площадью 408,6 квадратных метра. У жены главы Кабардино-Балкарии в собственности имеется автомобиль Toyota Camry.

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