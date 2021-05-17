Киев, , 18:06 — REGNUM Основной причиной, по которой глава правительства Украины Денис Шмыгаль хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова, является провал кампании по вакцинации. Об этом Шмыгаль заявил 17 мая на заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Основная причина представления, конечно, — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически, постоянный перенос темпов поставок, темпов вакцинации», — сказал он.

Премьер-министр рассказал, что Степанов на совещаниях постоянно называл сроки поставок вакцины, а также обещал, что препараты скоро появятся.

«Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии министерства здравоохранения и министра как менеджера», — подытожил Шмыгаль.

Как написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале, парламентский комитет не поддержал отставку Степанова, поскольку на его место хотят поставить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка.

«Впрочем, понимая беспринципность всех этих товарищей, не исключаю, что завтра перед внеочередным заседанием Рады комитет соберётся вновь, и отставку поддержит», — добавил Дубинский.

Напомним, ранее Степанов выступил с видеообращением, в котором заявил, что не собирается уходить в отставку, а также рассказал о политических интригах против него.

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