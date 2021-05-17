Луганск, , 18:01 — REGNUM Количество обстрелов украинскими боевиками территории ЛНР с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением — то есть с 27 июля 2020 года — достигло 259, сообщает 17 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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За этот период ВСУ при атаках на ЛНР дважды применили артиллерию калибра 122 мм, 37 раз — миномёты (калибра 120 и 82 мм), 247 раз — гранатомёты, 32 раза — крупнокалиберные пулемёты — 32 раза.

По территории ЛНР украинские боевики за это время выпустили 181 мину, 31 снаряд и 1852 гранаты.

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