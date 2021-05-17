Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Одна из крупнейших американских телекоммуникационных компания AT&T согласилась сотрудничать с телеканалом Discovery для создания нового потокового сервиса, сообщает 17 мая BBC.

Подобный союз сводит вместе одну из крупнейших голливудских студий и каналы Discovery под одной крышей.

Разрабатываемый стриминговый сервис поместит в одну корзину фильмы Warner Bros. Entertainmetn, среди которых есть такие картины, как Гарри Поттер и Бэтмен, и программы Discovery, посвященные природе, науке и кулинарному делу.

Отметим, AT&T владеет CNN, HBO и Warner Bros.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году AT&T запустила потоковый сервис HBO Max, который менее чем за год достиг количества 40 млн. подписчиков. Стоит отметить, что за первый год работы потоковый сервис Disney Plus получил 86 млн «платных» подписчиков.