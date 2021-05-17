Курск, , 17:55 — REGNUM В Курской области экологи провели проверку и не обнаружили мора рыбы в реке Сейм, на который жаловались местные жители. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в пресс-службе областной администрации.

Сотрудники комитета природных ресурсов Курской области с выездом на место проверили информацию об аварии на очистных сооружениях Курска, из-за которой якобы гибнет рыба в реке Сейм.

С помощью квадрокоптера обследовали реку Сейм на территории от деревни Духовец до деревни Анахино. Экологи не нашли свидетельств мора рыбы.

«Водная гладь визуально имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют», — заключили эксперты.