Кострома, 17 мая, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Опубликована декларация о доходах губернатора Костромской области Сергея Ситникова и членов его семьи — передаёт ИА REGNUM

https://adm44.ru Сергей Ситников

В 2020 году губернатор заработал 2 млн 965 тысяч рублей — на 341 тысячу больше, чем в 2019 году. Доход супруги губернатора составил 1 млн 43 тысячу рублей, что практически идентично уровню предыдущего года. Таким образом общий доход семьи Ситникова составил почти 4 млн рублей.

Изменений в недвижимости и транспортных средствах не произошло. Как и годом ранее, главе региона принадлежит Тойота LC 150, лодка «Сарепта» и прицеп для перевозки водной техники. На двоих с женой в пользовании у Ситникова имеется дом площадью 329,8 м2. Кроме этого, у супруги губернатора в собственности есть квартира площадью 105,5 м2.