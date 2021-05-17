Анкара, , 20:05 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая провёл телефонный разговор с папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждались атаки Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Эрдоган заявил, что в Палестине произошло жестокое насилие, отметив, что Израиль остаётся в ответе не только перед палестинцами, но и перед всеми мусульманами, христианами и человечеством.

Эрдоган отметил, что все человечество должно объединиться против Израиля, который покушается на святыни.

Эрдоган подчеркнул, что они проводят интенсивную дипломатическую работу на всех соответствующих международных платформах, особенно в ООН, но Совет Безопасности не может продемонстрировать необходимую ответственность. По его словам, послания и реакции, с которыми папа Франциск продолжает выступать, имеют большое значение для мобилизации христианского мира и международного сообщества.

Папа Римский Франциск с большой озабоченностью наблюдает за развитием событий в регионе, заявив, что «ожесточенный вооруженный конфликт между Израилем и Сектором Газа сегодня рискует превратиться в спираль смерти и криминала».

«Большое количество людей было ранено, большинство из них погибли невинно. Среди них есть и дети, и это ужасно, это неприемлемо», — отметил Франциск.