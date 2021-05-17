Барселона, Испания, , 17:51 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Барселона» в ближайшее время может подписать контракт с 16-летним российским вундеркиндом из «Чертаново» Сергеем Пиняевым. Об этом 17 мая сообщило издание «Спорт-Экспресс». В случае трансфера Пиняев останется в России и проведет пару сезонов в аренде в «Химках» до своего совершеннолетия.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги Сергей Пиняев принял участие в 30-ти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В составе молодежной сборной России U16 Пиняев забил четыре мячи в шести играх.

Transfermarkt оценивает российского флангового полузащитника в 500 тысяч евро.