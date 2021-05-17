Тюмень, , 17:51 — REGNUM Курсанты и специальная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) направлены на помощь пожарным подразделениям, борющимся с лесными пожарами в регионе, сообщает 17 мая департамент информации Минобороны РФ.

Уточняется, что более 100 курсантов и четыре единицы тяжелой специальной инженерной техники направлены в район села Муллаши Тюменского района, к которому подходит лесной пожар.

Курсанты ТВВИКУ задействованы в локализации очагов возгорания, а спецтехника создает минерализованные заградительные полосы для защиты населенного пункта Муллаши от огня.

Напомним, с 11 мая в Тюменской области из-за лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, лесных пожаров такого масштаба в области не наблюдалось на протяжении 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая автотрасса «Екатеринбург-Тюмень» была частично закрыта из-за лесных пожаров.

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