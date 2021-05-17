Луганск, , 17:49 — REGNUM Семь раз за сутки 16 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 17 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что украинскими боевиками были атакованы районы Золотого-5, села Нижнее Лозовое и посёлка городского типа Донецкий. Обстрелы велись из гранатомётов (СПГ-9, АГС-17, РПГ-7, ГП-25) и из стрелкового оружия.

Всего было выпущено более 40 гранат. В ходе этих атак был повреждён жилой дом в Золотом-5.

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