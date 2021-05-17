Челябинск, , 17:47 — REGNUM В Челябинске избрана мера пресечения директору одного из ритуальных агентств, обвиняемому в даче взятки одному из высокопоставленных сотрудников отдела полиции «Тракторозаводский». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, он передал руководителю не менее 160 тыс. рублей. А взамен от него ожидал систематического предоставления информацию об обнаружении трупов граждан и о контактах их родственников.

Пока суд избрал ему домашний арест. Как сообщало ИА REGNUM, также по делу проходят трое полицейских. Им вменяют получение взяток.