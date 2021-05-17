17 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Ситуация вокруг компании «ЕвроСибОйл» в Калмыкии обрастает новыми подробностями. На проблеме сконцентрировано внимание всех структур. Добыча нефти в регионе, которая могла бы стать базовой отраслью экономики, не только превратилась в рассадник коррупции, но и может спровоцировать экологическую катастрофу.

Всеволод Немов, , 19:08 — REGNUM Ситуация вокруг компании «ЕвроСибОйл» в Калмыкии обрастает новыми подробностями. На проблеме сконцентрировано внимание всех структур. Глава республики Бату Хасиков в своём специальном видеообращении к населению отметил, что добыча нефти в регионе, которая могла бы стать базовой отраслью экономики, не только превратилась в рассадник коррупции, но и может спровоцировать экологическую катастрофу.

Большую часть нефтяной отрасли Калмыкии составляет компания «ЕвроСибОйл» — бывшая «Калмнефть», некогда находящаяся в региональной собственности. На предприятии, которое обеспечивало до 50% доходов республиканского бюджета, трудились более тысячи человек. После того как компания перешла в частные руки, налоговые отчисления фактически прекратились. В 2019 году налоговая служба подала заявление о банкротстве «ЕвроСибОйл», однако признать предприятие банкротом удалось только спустя два года. За этот период задолженность компании по налогам выросла с 1,6 до 4 млрд рублей.

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В Калмыкии фигурантам дела о рейдерском захвате предъявлено обвинение

Собственники «ЕвроСибОйл», ставшие фигурантами пяти уголовных дел, подались в бега и объявлены в международный розыск. Им вменяют уклонение от уплаты налогов, сокрытие денежных средств и крупные взятки.

Однако на повестке ещё один жизненно важный вопрос. Износ инфраструктуры компании достиг почти 100%, а ввиду отсутствия грамотного управления и сотрудников регулярно происходят техногенные аварии. Так, например, только в период с 12 по 14 мая зафиксировано три разлива нефти. И такое положение дел может стать причиной масштабной экологической катастрофы.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

Также отмечен рост социальной напряженности, так как работники компании долгое время не получают зарплату.

В настоящее время все органы власти и уполномоченные структуры внимательным образом изучают ситуацию и пытаются разработать единый алгоритм решения важнейшей проблемы.

«При этом мы сталкиваемся с мощным, нарастающим противодействием. Но что-то мне подсказывает, что мы наведём порядок, обеспечив безусловное исполнение законодательства РФ. Мы также не должны допустить, чтобы нас ввели в заблуждение те, кто за всем этим стоит. Те, кто пытается всё перевернуть и оболгать. Смотреть всегда нужно на реальные дела» , — отметил Хасиков в обращении.

Сложившуюся ситуацию в нефтяной сфере Калмыкии нужно в корне менять, уверен глава республики. Перспективы этой отрасли достаточно велики. Работы по поиску нефти и газа в Калмыкии были начаты в 2020 году — впервые за 30 лет.

Вместе с тем нефтяные войны, которые много лет сотрясают Калмыкию, продолжаются. Воровство нефти продолжается, как и сокрытие денежных средств. К слову, вызывает вопросы многолетнее бездействие налоговых органов.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

«Конечно, возникает много вопросов к руководству компании и ко всем проверяющим органам, допустившим эту ситуацию. Вся информация о любой, даже самой маленькой компании сразу поступает в налоговую инспекцию, которая обладает большими полномочиями и может сама, без прокуратуры, полиции, Ростехнадзора и прочих органов так сильно наказать, что мало не покажется. Но в течение многих лет мы почему-то видим совершенно другую ситуацию. Налоговая спряталась. Есть аналогичные вопросы и к другим службам» , — цитирует ведущего инженера Северо-Кавказского участка Апрелевского филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института, кандидата геолого-минералогических наук Андрея Бембеева республиканская интернет-газета «Степные вести».

Тем временем заседание суда по делу «ЕвроСибОйла», которое было назначено на 14 мая 2021 года, перенесено из-за внезапного отпуска судьи.

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