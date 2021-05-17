Всеволод Немов, 17 мая 2021, 19:08 — REGNUM Ситуация вокруг компании «ЕвроСибОйл» в Калмыкии обрастает новыми подробностями. На проблеме сконцентрировано внимание всех структур. Глава республики Бату Хасиков в своём специальном видеообращении к населению отметил, что добыча нефти в регионе, которая могла бы стать базовой отраслью экономики, не только превратилась в рассадник коррупции, но и может спровоцировать экологическую катастрофу.
Большую часть нефтяной отрасли Калмыкии составляет компания «ЕвроСибОйл» — бывшая «Калмнефть», некогда находящаяся в региональной собственности. На предприятии, которое обеспечивало до 50% доходов республиканского бюджета, трудились более тысячи человек. После того как компания перешла в частные руки, налоговые отчисления фактически прекратились. В 2019 году налоговая служба подала заявление о банкротстве «ЕвроСибОйл», однако признать предприятие банкротом удалось только спустя два года. За этот период задолженность компании по налогам выросла с 1,6 до 4 млрд рублей.
Также по теме: Рейдерский захват «ЕвроСибОйл» — добыча нефти в Калмыкии под угрозой
В Калмыкии фигурантам дела о рейдерском захвате предъявлено обвинение
Собственники «ЕвроСибОйл», ставшие фигурантами пяти уголовных дел, подались в бега и объявлены в международный розыск. Им вменяют уклонение от уплаты налогов, сокрытие денежных средств и крупные взятки.
Однако на повестке ещё один жизненно важный вопрос. Износ инфраструктуры компании достиг почти 100%, а ввиду отсутствия грамотного управления и сотрудников регулярно происходят техногенные аварии. Так, например, только в период с 12 по 14 мая зафиксировано три разлива нефти. И такое положение дел может стать причиной масштабной экологической катастрофы.
Также отмечен рост социальной напряженности, так как работники компании долгое время не получают зарплату.
В настоящее время все органы власти и уполномоченные структуры внимательным образом изучают ситуацию и пытаются разработать единый алгоритм решения важнейшей проблемы.
Сложившуюся ситуацию в нефтяной сфере Калмыкии нужно в корне менять, уверен глава республики. Перспективы этой отрасли достаточно велики. Работы по поиску нефти и газа в Калмыкии были начаты в 2020 году — впервые за 30 лет.
Вместе с тем нефтяные войны, которые много лет сотрясают Калмыкию, продолжаются. Воровство нефти продолжается, как и сокрытие денежных средств. К слову, вызывает вопросы многолетнее бездействие налоговых органов.
Тем временем заседание суда по делу «ЕвроСибОйла», которое было назначено на 14 мая 2021 года, перенесено из-за внезапного отпуска судьи.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии нашли виновных в разливе нефти