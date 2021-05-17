Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 17:45 — REGNUM Во Владимирской области онкобольная через суд добилась компенсации за покупку жизненно необходимых лекарств за свой счёт. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в пресс-службе областной прокуратуры.

Жительнице Гусь-Хрустального района по результатам обследования в одном из медицинских научно-исследовательских центров столицы поставили онкологический диагноз и назначили лечение препаратом «Соматулин Аутожель» (Ланреотид).

В начале 2020 года Уршельская районная больница вовремя не закупила лекарства, жизненно необходимые пациентке, главврач выписал ей рецепты для самостоятельного приобретения медикаментов. Общая стоимость купленных женщиной препаратов с февраля по апрель 2020 года составила более 305 тысяч рублей.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с лечебного учреждения в пользу пациентки указанной суммы. Иск был удовлетворён.