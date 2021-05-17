Екатеринбург, 17 мая 2021, 17:45 — REGNUM Из-за лесного пожара приостановлено движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
Движение прекращено на участке со 123 по 143 км трассы. Рядом идёт крупный лесной пожар.
Движение регулируют сотрудники инспекции, а транспорт пускают через Камышлов. Полицейские просят водителей соблюдать бдительность и выполнять требования автоинспекторов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области задержали подозреваемого в поджоге леса.
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