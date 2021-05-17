Кремёнки, Калужская область, , 17:47 — REGNUM 29-летнего жителя Московской области обвиняют в покушении на убийство, совершённое в Калужской области, сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в конце февраля 2021 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения рядом с одним из развлекательных заведений города Кременки Жуковского района Калужской области. Он подошел к 22-летнему местному жителю, с которым у его друга ранее был конфликт, и высказал намерение убить потерпевшего. Затем злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом. Мужчине удалось оттолкнуть обвиняемого, который вслед нанёс еще три удара, порезав куртку и руку местного жителя. Злоумышленник посчитал нанесенные ранения достаточными для причинения смерти и скрылся. Потерпевший обратился в больницу, где проходил лечение в стационаре. Полученные им колото-резаные раны шеи и кисти причинили легкий вред его здоровью.

Следствием собраны доказательства, подтверждающие вину жителя Московской области в инкриминируемом ему преступном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет до 11 лет.

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