Киев, , 17:46 — REGNUM Бывший главарь бандформирования «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известный под псевдонимом Семен Семенченко, госпитализирован в отделение кардиологической реанимации. Об этом написала его супруга Наталья Музыка на странице в социальной сети Facebook.

«СБУ на выходных отправила Семена Семенченко в кардиореанимацию. Сейчас к нему попал адвокат», — сказано в сообщении.

Она добавила, что информации о состоянии Семенченко пока нет.

Напомним, экс-боевик является фигурантом уголовного дела о создании частной военной компании. Кроме того, его подозревают в организации обстрела офиса телеканала 112.ua.

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