Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Американские пользователи социальных сетей раскритиковали актёрский состав специального эпизода сериала «Друзья». Об этом 17 мая сообщает издание Peopletalk.

По данным издания, причиной стало отсутствие темнокожих артистов среди актёрского состава Friends: The Reunion. Пользователи посчитали сериал «расистским».

"Прошло 17 лет, а у вас все еще нет черных друзей? Лол. Только что посмотрел на гостей Friends: The Reunion и ни одного темнокожего. Я знал, что все разговоры о разнообразии — пустые слова. Считайте, что я не участвую», — написал пользователь Twitter Kurtis.

«Не смогли найти черных актеров для воссоединения, как и в самом сериале, в котором они в Нью-Йорке не смогли найти ни одного черного друга», — отметил пользователь Twitter jtown

«Люди думают так не потому, что у героев сериала не было черного друга, а потому, что на Friends: The Reunion будут 25 приглашенных не-чернокожих звезд, и чернокожие практически не существовали в течение 9 сезонов», — объяснил WoTpolls.

«Очевидно, люди называю Friends: The Reunion расистским, потому что нет приглашенных чернокожих звезд. Иначе говоря, если у вас нет черного друга и / или если его не приглашают на всё, что вы делаете, вы расист», — ответил на критику пользователь Zach Ryan.

Ранее HBO MAX анонсировал дату премьеры спецвыпуска сериала «Друзья» — 27 мая 2021 года. Кроме актёров шоу в эпизоде примут участие Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, Кара Делевинь, Леди Гага и многие другие известные личности.

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