Москва, , 17:37 — REGNUM Ограничительные меры могут быть предприняты в отношении Facebook и YouTube за выявленные нарушения, сообщили 17 мая в пресс-службе Роскомнадзора.

В опубликованном заявлении, в котором говорится о том, что Twitter решено не блокировать в России, поскольку компания удалила большую часть запрещённого к распространению в РФ контента, но ограничения частично сохранены — до полного удаления таких материалов, Роскомнадзор сообщает:

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции».

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