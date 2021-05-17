Гороховец, Владимирская область, , 17:36 — REGNUM В городе Гороховце Владимирской области ураган 15 мая оставил без кровли районную больницу, сообщил портал «КП-Владимир».

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На работу медицинского учреждения это не повлияло.

Как сообщили в районной администрации, ветер также повалил деревья, оборвал электрические провода, повредил кровли многоквартирных и частных домов. Аварийно-восстановительные бригады устраняют аварии и восстанавливают электро‑ и водоснабжение.

После урагана, прошедшего по области, жителей Владимирской области ждёт резкая смена погоды — с 18 мая в регионе ожидается аномальная жара.